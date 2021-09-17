Хабиб: не помню, когда еще я так волновался перед боем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram анонсировал прощальный поединок бойца Шамиля Завурова против чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Аббасова.

«Сегодня Лев выйдет на свою последнюю охоту. Я не помню, когда еще я так волновался перед каким-либо боем. В 21:00 не забудьте включить «Матч ТВ», будет как минимум интересно. Шамиль, по-братски обрадуй нас, мы этого очень ждем», — написал Хабиб.

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который находится в аренде у турецкого «Гиресунспора» рассказал, какая позиция на футбольном поле лучше всего подходит Хабибу Нурмагомедову.