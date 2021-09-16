Отец игрока «Манчестер Сити» умер через несколько минут после гола сына в ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке рассказал о смерти своего отца.

Трагедия случилась по ходу матча группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

«Последние несколько недель были самыми тяжелыми в моей жизни. Мой отец сильно болел, и лечение было невозможно. Повезло, что меня поддерживали невеста, семья и друзья.

Я забил свой первый гол в Лиге чемпионов. И всего через несколько минут после этого мой отец мирно скончался в окружении семьи.

Отец всегда испытывал счастье и гордость, когда смотрел на мою игру. Ты всегда будешь в моем сердце. И этот гол был для тебя, папа», – написал игрок в Instagram.

Лига чемпионов 2021/22.

Группа А. 1 тур.

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг» — 6:3.

Голы: 1:0 — Натан Аке (16), 2:0 — Норди Мукиэле (28, автогол), 1:2 — Кристофер Нкунку (42), 3:1 — Рияд Марез (45+2), 3:2 — Кристофер Нкунку (51), 4:2 — Джек Грилиш (56), 4:3 — Кристофер Нкунку (73), 5:3 — Жоау Канселу (75), 6:3 — Габриэл Жезус (85).

Ранее сообщалось, что дом игрока лондонского «Челси» Риса Джеймса ограбили во время матча с петербургским «Зенитом».