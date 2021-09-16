Гимнастка Батыршина: нам дали отписку, в которой нет объяснений, как судьи ставили оценки на ОИ

Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина поделилась мнением о судействе соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Напомним, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что судьи «убрали на два балла вниз» сборную России в командном многоборье. В ответ генсек Болгарской федерации Росина Атанасова назвала критику судейства «отсутствием принципов честной игры», а также отметила, что болгарская команда выступила на соревнованиях лучше.

«Хотелось бы видеть, как проводилось внутреннее расследование, после которого нам сказали, что «все судьи судили честно и правильно». Нам дали такую отписку, в которой совершенно отсутствовали объяснения того, как арбитры ставили оценки.

Понятно, что результаты Олимпиады останутся теми же. Никто не будет выдавать вторую золотую медаль, но просто хочется понять: как так вышло?» — сказала Батыршина «Газете.Ru».

В финале командного многоборья болгарские гимнастки получили 44,550 балла и завоевали золото Игр. Российская сборная (44,200) заняла второе место.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал судей соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде.