Украинский боксер заявил, что ему предложили $500 тысяч за переход в сборную России

Украинский боксер Иван Редкач заявил, что ему предложили оформить российское гражданство за $500 тыс.

«Мне предложили российское гражданство за полмиллиона долларов. Что скажете? Взять или отказаться? Скоро озвучу свой ответ», - написал Редкач в Instagram.

Ранее 35-летний боксер высказался относительно статуса Крыма и обратился к россиянам. Он сравнил присоединение полуострова с арендой, а также заявил, что не считает Крым российской территорией, а нахождение региона в составе России назвал временным.

Редкач провел в профессиональной карьере 30 поединков, в которых одержал 23 победы и потерпел пять поражений. Один бой завершился вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина обратилась к президенту России Владимиру Путину во время церемонии вручения госнаград победителям летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Спортсменка родилась в Донецке и представляла Украину до 2015 года, после чего получила российское гражданство.