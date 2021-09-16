В донецком «Шахтере» объяснили, почему команда остановилась в гостинице «Россия»

Директор департамента стратегического развития и коммуникаций «Шахтера» Юрий Свиридов заявил, что донецкая команда перед матчем с «Шерифом» остановилась в гостинице «Россия» из-за того, что это единственный отель в Тирасполе, который соответствует требованиям клуба.

«Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель — «Россия», способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов. Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, по причине недостатка отелей в городе пришлось жить на базе «Шерифа», — приводит слова Свиридова Tribuna.com.

Напомним, «Шериф» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов дома одержал победу над «Шахтером» со счетом 2:0.

Ранее президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поддержал идею вручить государственную награду украинскому наставнику «Шерифа» Юрию Вернидубу.