Наставник «Бенфики» сравнил игры с киевским «Динамо» и «Спартаком» в Лиге чемпионов

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Жорже Жезус сравнил игры с киевским «Динамо» и «Спартаком» в Лиге чемпионов, передает «Динамо Киев от Шурика».

«С кем было сложнее с «Динамо» или «Спартаком». Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры», — сказал Жезус, добавив, что обе игры складывались непросто.

В матче 1 тура группового этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде сыграла вничью с киевским «Динамо» со счетом 0:0.

Стоит отметить, что лиссабонцы в квалификации главного европейского клубного турнира обыграли по сумме двух матчей московский «Спартак».

Красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы против польской «Легии», итальянского «Наполи» и английского «Лестера».

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко, высказываясь о поражении «Зенита» стартовой встрече Лиги чемпионов против «Челси» (0:1), заявил, что команда Сергея Семака вполне могла сыграть вничью с лондонским клубом.