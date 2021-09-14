Белорусский судья дал четыре пенальти в первом тайме матча Лиги чемпионов

В первом тайме матча «Севилья» — «Зальцбург» в рамках группового этапа Лиги чемпионов белорусский арбитр Алексей Кульбаков назначил четыре пенальти.
Три из них в ворота испанского клуба, из которых футболисты «Зальцбурга» забили только один (Лука Сучич). Также 11-метровый удар реализовал полузащитник «Севильи» (Иван Ракитич).
В матче главного клубного турнира Европы впервые с сезона-2003/04 назначили четыре пенальти в первом тайме.
Также в группе F помимо этих команд выступают «Лилль» и «Вольфсбург».
Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выходят по две команды из каждой группы. Третье место продолжает борьбу в матчах на вылет в Лиге Европы. Пропускает евровесну лишь команда, которая занимает последнее место в своей группе.
Ранее сообщалось, что форвард Артем Дзюба остался в запасе петербургского «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
Игра пройдет 14 сентября в Лондоне на «Стэмфорд Бридж». Польский арбитр Бартош Франковский даст стартовый свисток в 22.00 (мск).