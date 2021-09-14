Выступавшая за Украину чемпионка Игр-2020 показала фото из Крыма с флагом России

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина опубликовала фотографию в Instagram из отпуска в Крыму.

Синхронистка попозировала в Ялте с флагом России.

«Угадайте где отдыхаю. Привет хейтерам», — написала девушка.

Напомним, спортсменка родилась в Донецке и представляла Украину до 2015 года, после чего получила российское гражданство.

Сборная России по синхронному плаванию, в состав которой помимо Марины Голядкиной вошли Светлана Ромашина, Светланы Колесниченко, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Влада Чигирёва и Полина Комар, выиграла Олимпийские игры — 2020 в Токио в соревнованиях групп.

Ранее Марина Голядкина обратилась к президенту России Владимиру Путину во время церемонии вручения госнаград победителям Игр в Токио.

11 сентября глава государства провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля.