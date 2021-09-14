Мостовой — о возможном переходе Захаряна: «Барселона» следит за всеми игроками на Земле

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в беседе с «Газетой.Ru» скептически отнесся к слухам об интересе «Барселоны» к футболисту «Динамо» Арсену Захаряну, заявив, что 18-летний игрок может быть одним из ста претендентов, рассматриваемых каталонским клубом.

«Давайте так: этих инсайдов сейчас множество, вбросов в медиа тоже предостаточно, поэтому ничего серьезно обсуждать пока смысла нет. Не стоит заострять на этом внимание. Если что-то официальное появится, тогда и будем говорить. «Барселона», как и любой топ-клуб, следит за всеми футболистами на Земле. Так что в сфере интересов каталонцев может быть 100 фамилий или любой игрок в возрасте 16-17-18 лет.

Здорово, что слухи об интересе существуют, но как только будет какая-то конкретика — будем обсуждать. Если трансфер все-таки состоится, то Захаряну будет трудно сразу же рассчитывать на место в основном составе. Там много и своих игроков», — сказал Мостовой.

По информации Нобеля Арустамяна, сделка может состояться летом 2022 года. Также журналист отметил, что Захарян планирует доиграть этот сезон в «Динамо».

Ранее агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе каталонцев к его клиенту.