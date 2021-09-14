Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе «Барселоны»

Агент 18-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна прокомментировал информацию о том, что «Барселона» заинтересована в подписании его клиента.

«Официальных данных у нас нет. Может быть в «Динамо» обращались, но к нам — нет. Интересовались Арсеном многие, но реальных документов не приходило, звонков много», — приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что переговоры между по трансферу Захаряна должны начаться в ближайшие недели.

«Вполне возможно, этой осенью «Барса» захочет договориться о трансфере Захаряна и зафиксировать будущую сделку. Она может состояться летом 2022 года — в зависимости от того, как сложатся переговоры. Сам Захарян планирует отыграть минимум этот сезон полностью в составе «Динамо», — написал Арустамян.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Захарян принял участие в шести матчах, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи. 1 сентября форвард дебютировал за сборную России в отборочном матче к чемпионату мира 2022 года против Хорватии (0:0). 7 сентября он провел второй матч за сборную, сыграв первый тайм в игре против Мальты.