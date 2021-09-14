В Госдуме отреагировали на отказ Ласицкене от встречи с Путиным

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением о том, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене пропустила награждение призеров ОИ-2020 в Кремле из-за сентябрьских турниров.

«Мария совершенно верно поступила, выбрав участие в турнирах. «Бриллиантовая лига» — одно из самых знаковых соревнований в карьере любого легкоатлета. Если они получают право там выступать, то они просто обязаны присутствовать на данных соревнованиях. От того, что она не смогла посетить церемонию награждения в Кремле, мы не станем ее меньше любить, уважать и ею гордиться.

В любом случае награда найдет своего владельца. То, что она показала очень достойный результат на соревнованиях в Швейцарии, лишь еще раз подтверждает то, что награда была ей совершенно справедливо присуждена. Не нужно переживать, что она не побывала на мероприятии с президентом. В ее жизни будет еще множество подобных приятных моментов», — сказал Свищев.

Встреча президента России Владимира Путина с атлетами прошла 11 сентября. Церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Кремля.

Ласицкене завоевала золото Олимпийских игр в Токио в прыжках в высоту. Также спортсменка трижды выигрывала чемпионат мира, что является рекордным для ее дисциплины. Кроме того, россиянка становилась чемпионкой Европы.

Ранее Ласицкене объяснила, почему пропустила встречу олимпийцев с Владимиром Путиным.