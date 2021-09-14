Комментатор «Матч ТВ»: звонил жене, говорил, что делать, если умрет

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, рассказывая о своих панических атаках, заявил, что однажды во время комментирования матча чемпионата Испании позвонил жене, чтобы предупредить о возможных действиях в случае своей кончины.

Генич вспомнил ситуацию, когда он вместе со своей семьей заболел коронавирусом. Комментатор рассказал, что тогда, думая о возможных последствиях болезни, он испытал большой страх.

«В день, когда получил тест, мне было очень плохо. Я жене говорю: «Вызывай скорую, не успеем». Жена позвонила моей сестре, она медик, могла связаться с главврачом больницы. Главврач больницы сказал: «Это паническая атака. Просто пусть сядет и успокоится», — приводит слова Генича Sports.ru.

Генич отметил, что это была не последняя ситуация с паническими атаками. Он вспомнил, что с ним происходило подобное во время съемок «Коммент.шоу» на Youtube, а также во время комментирования матча Ла Лиги между «Гранадой» и «Валенсией», который прошел 30 декабря 2020 года.

«В перерыве пишу жене: «Что-то такое состояние, будто сейчас накроет». На 65-й минуте меня вмиг накрыло. Опять все поплыло, я вышел из аппаратной и сказал, что дальше не могу работать. Я упал, сказал, что мне плохо, попросил вызвать скорую. Это ощущение инсульта, инфаркта. У меня холодели ноги, сердце чуть ли не выскакивало из груди. Будто бы все. Кажется, что все, спасибо. Даже звонил жене, говорил, что делать, если меня не будет.

Меня положили в коридор, приехала скорая, сделали ЭКГ, кольнули — и вмиг отпустило. Мне сказали, что это вегетососудистая дистония, что люди с этим живут, не надо переживать», — сказал Генич.

Комментатор рассказал, что потратил приличную сумму денег на психологов, диспансеризацию и анализы. По словам Генича, сейчас ему лучше, но иногда приступы возвращаются.

Ранее Генич рассказал о своем отношении к жене владельца «Спартака» Зареме Салиховой.