Червиченко считает, что «Зенит» пропустит не меньше трех мячей от «Челси» в матче ЛЧ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов между петербургским «Зенитом» и лондонским «Челси», передает Metaratings.ru.

Червиченко заявил, что «Зенит» сильно удивит, если пропустит меньше четырех мячей, а также предположил, что «Челси» победит со счетом 3:1.

«В «Зените» три-четыре хороших игрока: два бразильца, Азмун, Дзюба вроде как проснулся», — добавил он.

Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее экс-игрок петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».