Экс-игрок «Зенита» о матче с «Челси»: многое будет зависеть от наших бразильцев-легионеров

Экс-игрок петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от матча 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передают «Известия».

«В первую очередь жду от «Зенита» хорошего футбола. Хочется увидеть зрелищную и красивую игру. Многое будет зависеть от наших бразильцев-легионеров и от обороны, которая меня сильно напрягает», — сказал Чухлов.

Встреча состоится 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Стоит отметить, что «синие» являются действующими победителями турнира, обыграв в финальном матче «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Также на групповом этапе «Зенит» сыграет с туринским «Ювентусом» и шведским «Мальме».

Ранее бывший игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров дал совет сине-бело-голубым перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».