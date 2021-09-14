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Экс-президент ФИФА Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в РПЛ

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thenational.ae

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер ответил на вопрос о лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), передают «Известия».

«Нужно понимать, что лучше для России: играть в лиге только для русских зрителей или стоит открыть границы для звезд из других стран. Национальная команда — это хорошо, но футбольные лиги — это смесь различных культур и стилей», — сказал Блаттер.

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.

Ранее президент России Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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