Медведев признался, что при праздновании победы над Джоковичем сильно ушибся

Российский теннисист Даниил Медведев, который стал победителем Открытого чемпионата США признался, что больше не будет повторять празднование, которое он продемонстрировал после победы над Новаком Джоковичем в финале турнира. Накануне Медведев обыграл первую ракетку мира Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4). Этот титул стал для Медведева первым на турнирах «Большого шлема» — самых престижных в мировом теннисе.

«Такое празднование же точно не станет фишкой, потому что я сильно ударился, когда упал. У меня нога неплохо так болит, поэтому больше повторять это не буду».

Проиграв финал Медведеву, Джокович не смог установить уникальное достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Новака на момент игры с россиянином было три победы в турнирах «БШ» в этом году и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее Даниил Медведев заявил, что у России одна из лучших команд в мире, которой по силам побороться за Кубок Дэвиса.