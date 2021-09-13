Медведев: ближайшая цель — Кубок Дэвиса, у России одна из лучших команд в мире

Россиянин Даниил Медведев, накануне ставший победителем US Open, на встрече с журналистами рассказал о ближайших приоритетах в своей карьере. Теннисист накануне в финале турнира обыграл сербского игрока Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4). Этот титул стал для Медведева первым на турнирах «Большого шлема» — самых престижных в мировом теннисе.

«Если говорить про приоритеты, Олимпийские игры были бы на первом месте. Их не будет три года, а в теннис играть в это время надо. Из самых реальных и ближайших целей — Кубок Дэвиса. Не побоюсь сказать, что у нас одна из лучших в мире команд прямо сейчас. Четыре игрока в топ-30 — такого нет ни у кого. Если говорить про первую ракетку мира, много раз это было не так далеко», — приводит слова Медведева Sport24.

Из-за поражения от Медведева сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович обратился к Медведеву в Instagram после поражения в финале US Open.