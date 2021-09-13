Медведев: на Олимпиаде хотелось рвать и метать, но я не был готов к победе

Победитель US Open Даниил Медведев рассказал о том, какой опыт он извлек из неудачи на Олимпиаде в Токио. На Играх-2021 россиянин проиграл в четвертьфинале испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Олимпийским чемпионом стал немец Александр Зверев, в финале обыгравший другого представителя России — Карена Хачанова.

«Олимпиада дала мне нереальный опыт. Я туда ехал и думал: «Еду выступать за страну, но это еще один турнир, который нужно постараться выиграть». Когда приехал, впервые в жизни почувствовал, что значит выступать за страну. И это мы были без флага. У меня было желание рвать и метать, но я не был готов выигрывать турнир по различным причинам. Рад, что у наших все равно удалось провести бешеную Олимпиаду с кучей медалей», — приводит слова Медведева «Спорт 24».

Накануне Медведев в финале Открытого чемпионата США — 2021 обыграл сербского игрока Новака Джоковича в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4). Этот титул стал для Медведева первым на турнирах «Большого шлема» — самых престижных в мировом теннисе.

Из-за поражения от Медведева сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он был в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее Даниил Медведев заявил, что у России одна из лучших команд в мире, которой по силам побороться за Кубок Дэвиса.