Джокович обратился к Медведеву в Instagram после поражения в финале US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович опубликовал пост в соцсетях» после поражения в финале Открытого чемпионата США – 2021 от россиянина Даниила Медведева. Российский спортсмен накануне в финале турнире обыграл сербского в трех сетах (6:4, 6:4, 6:4). Этот титул стал для Медведева первым на турнирах «Большого шлема» — самых престижных в мировом теннисе.

«Мои поздравления обоим чемпионам US Open. Удивительная, просто сказочная история в женском турнире. Эмма Радукану, ты потрясающая! Даниил, ты абсолютно достоин своего первого титула на турнире «Большого шлема»! Аплодирую», — написал Джокович в своем Instagram.

Из-за поражения от Медведева, сербский теннисист не смог установить знаковое достижение, выиграв все четыре турнира «Большого шлема» за один календарный год. У Джоковича на момент игры с россиянином было три победы и он бы в шаге от того, чтобы сделать то, что в мужском теннисе никому не удавалось сделать начиная с 1969 года, когда четыре титула за год выиграл австралиец Род Лейвер.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил теннисиста Медведева и назвал его настоящим чемпионом.