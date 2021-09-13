Главный тренер «Челси» назвал матч «Зенитом» самым важным в Лиге чемпионов

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель назвал матч первого тура Лиги чемпионов с питерским «Зенитом» самым важным в турнире.

«Завтра наш самый важный матч в Лиге чемпионов, это наша первая и единственная на сегодняшний день игра на групповом этапе, сейчас все мысли о ней.

Лукаку сказал, что с 11 лет мечтал забить на «Стэмфорд Бридж»? Надо спросить у него лично. У него есть шанс стать нашей «девяткой» на острие атаки и быть тем, кто поможет команде с голами. Это то, что ему нужно, он не стесняется говорить об этом, и мы рады, что можем разделить с ним этот опыт — он хороший человек и жесткий соперник», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Зенита».

Встреча между «Челси» и «Зенитом» пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 14 сентября. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 22.00 мск.

Помимо «Челси», в одну группу с «Зенитом» попали итальянский «Ювентус» и шведский «Мальмё». Последний раз в плей-офф Лиги чемпионов питерцы выходили в сезоне- 2015/2016. В предыдущие два года команда Сергея Семака занимала четвертое место в группе.

Ранее тренер Валерий Непомнящий рассказал, что рассматривать «Зенит» как конкурента «Челси» несерьезно.