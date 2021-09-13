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Ветеран «Спартака» заявил, что команда может победить «Легию» в Лиге Европы

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РИА Новости

Московский «Спартак» может победить польскую «Легию» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Такое мнение выразил бывший игрок и тренер красно-белых Валерий Гладилин. Он подчеркнул, что москвичи прошли неудачный этап и восстанавливаются после провального старта сезона. Одним из залогов возможного успеха он видит возвращение в строй лидеров.

В частности, специалист высказался о победе «Спартака» над «Химками» (3:1) в минувшем туре РПЛ. Гладилин заявил, что было бы несправедливым говорить о «Химках» как о сопернике более низкого уровня, так что результат вполне показателен для оценки состояния красно-белых.

«У «Спартака» есть положительные моменты. «Химки» и по составу, и по игре — грамотная и квалифицированная команда. Там хорошие исполнители — да, не супервысокого класса, но добротные игроки, грамотный тренер, построение игры — все нормально. Так что «Спартак» встречался не с такой командой, которая не умеет играть, была равная борьба. Но восстановились исполнители, на которых и строится игра «Спартака». Прежде всего, Промес встал в строй, Мозес. Соболев немного начал шевелиться. Линия атаки начала играть, и сразу средняя линия задвигалась, Айртон стал находить моменты в атаке. Этого не хватало в начале чемпионата. Ларссон бы еще добавил.

По игре видно, что в команде начал восстанавливаться микроклимат. Главной причиной неудач «Спартака» было именно нарушение микроклимата — уход спортивного директора, скандалы. Это сказывается на команде. Сейчас этот процесс пройден, начинается восстановление игры. И когда вернулись в строй звезды нашего чемпионата, «Спартак» начал показывать результат», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Матч между «Спартаком» и «Легией» состоится в среду, 15 сентября, в Москве. Игра начнется в 17.30 мск.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин выразил уверенность, что «Локомотив» и «Спартак» могут выиграть в первых матчах Лиги Европы.

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Футбол. Лига Европы
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