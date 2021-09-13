Булыкин уверен, что «Локомотив» и «Спартак» могут выиграть в первых матчах Лиги Европы

«Локомотив» и «Спартак» могут одержать победы в матчах первого тура группового этапа Лиги Европы против «Марселя» и «Легии». Такое мнение выразил бывший нападающий красно-зеленых Дмитрий Булыкин.

«Я жду побед наших клубов. Все-таки пандемия прошла, наши команды смогли провести матчи, определиться с составами, и сейчас их ждет серьезная проверка на международном уровне. И «Марсель», и «Легия» — проходимые соперники, с ними можно играть. Тем более, дома будет поддержка зрителей. Так что надеюсь, что наши клубы порадуют нас хорошей игрой, результатом и очками в копилку России.

Когда ты выходишь в еврокубках, то понимаешь, что это другой уровень турнира. Тебя сразу по-другому мотивируют все вокруг, начиная прессой и заканчивая одноклубниками и болельщиками. Все понимают, что это будет не рядовая игра, а очень серьезная и мотивированная. Все будет зависеть от футбольных ошибок команд. Но по настрою, по мотивации и по движению мы увидим совсем не те клубы, которые играют у нас в чемпионате России», — сказал Булыкин «Газете.Ru».

«Спартак» сыграет с «Легией» в среду, 15 сентября, эта игра начнется в 17.30 мск. Матч «Локомотива» с «Марселем» состоится в четверг, 16 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19.45.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросил в пять раз увеличить квоту билетов на матч Лиги Европы с «Легией».