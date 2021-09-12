«Спартак» попросил в 5 раз увеличить квоту на матч Лиги Европы с «Легией»

Московский «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить максимальную заполняемость стадиона «Открытие Банк Арена» на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской «Легии». Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов, клуб направил запрос в Роспотребнадзор, где изъявил готовность принять на матче 15 тысяч зрителей.

Напомним, что в настоящее время максимальная заполняемость арены в Тушино ограничена тремя тысячами болельщиков.

Вчерашняя игра «Спартака» против «Химок» завершилась со счетом 3:1 в пользу столичного клуба.

В составе победителей забитыми мячами отметились Айртон, Квинси Промес и Эсекьель Понсе.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил экс-капитан красно-белых Денис Глушаков.

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что болельщики московского «Спартака» на матче против «Химок» исполняли заряды против супруги владельца клуба Заремы Салиховой.