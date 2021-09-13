Медведев не стал злиться на мешавших ему зрителей во время финала US Open

Победитель Открытого чемпионата США по теннису Даниил Медведев рассказал о своих ощущениях во время игры, когда болельщики на стадионе шумели и мешали ему перед собственной подачей.

«Да, было сложно, должен это признать. Но я знал, что остается только сосредотачиваться. Кто знает, что бы случилось, если бы счет стал 5:5 — может, я начал бы сходить с ума. Но этого не произошло, так что и обсуждать нечего.

Я сосредотачивался на себе и на том, что должен сделать для победы. Не думаю, что зрители были настроены против меня — скорее болели за него. Хотели увидеть, как он соберет календарный «Большой шлем», — цитирует Медведева пресс-служба турнира.

Напомним, что в финальной игре Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев отреагировал на слезы Новака Джоковича во время финала US Open.