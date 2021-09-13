Южный заявил, что ждет от Медведева новых побед на турнирах «Большого шлема»

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал победу Даниила Медведева на US Open.

Напомним, что в финале 25-летний россиянин в трех сетах обыграл Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

«Класс Даниила виден был не только в этом турнире, а уже на протяжении нескольких лет. Он показывает стабильные результаты на уровне того места, которое он занимает. И это очень показательный турнир: до финала у него все соперники были ниже по классу, и он проиграл только один сет. Это реально показывает, как далеко он ушел от ближайших преследователей.

Конечно, у него не было игроков десятки на пути к финалу, но по тому, как он уверенно проходил соперников, доказывает, как далек он от них по уровню игры. А матч с Джоковичем – это отдельная тема.

Почему Медведев упустил матчбол? Конечно, это тоже давление. Нервы – мы же все живые люди. Если бы игроки были роботами, не так интересно было смотреть, все было бы известно заранее. Не так много теннисистов выигрывало турниры «Большого шлема» в последнее время. Первая тройка – Федерер, Надаль и Джокович – очень многое закрыла за последние 15-20 лет. И поэтому тех, кто выигрывал «Большой шлем», можно пересчитать по пальцам одной руки.

Это первый такой турнир, который выиграл Даниил – думаю, в его коллекции будет еще не один «Большой шлем», но первый, конечно, очень тяжело и волнительно дался ему», — заявил Южный.

Ранее сообщалось, что «Зенит» поздравил Даниила Медведева с победой на US Open.