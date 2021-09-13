Южный не увидел психоза в действиях Джоковича по ходу финала US Open

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал игру Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису против Даниила Медведева.

Напомним, что в финале 25-летний россиянин в трех сетах обыграл серба — 6:4, 6:4, 6:4.

«Он не психовал. Новак очень тяжело справлялся с тем давлением, которое оказывалось на него на протяжении последнего времени. И я считаю, что ему очень хорошо это удавалось, за исключением последнего матча. Просто уровень игры Даниила и давление, которое испытывал Джокович, плюс тот факт, что осталось выиграть один матч, привели к такому результату.

А в принципе, я не знаю другого игрока за всю историю тенниса, на которого оказывалось бы такое давление, которое испытывал Джокович. Я считаю, это совокупность факторов. Но надо отдать должное Медведеву: играй он чуть по-другому или будь он на другом уровне, то могло бы произойти то же самое, что произошло в полуфинале с Александром Зверевым. Хотя полуфинал и финал – две большие разницы», — заявил Южный.

Напомним, что в финальной игре Медведев сделал 16 эйсов, допустил девять двойных ошибок и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Джоковича шесть эйсов, три двойные ошибки и один брейк-пойнт.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча

Ранее сообщалось, что «Зенит» поздравил Даниила Медведева с победой на US Open.