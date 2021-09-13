Путин наградил чемпионов Паралимпийских игр в Токио

Президент России Владимир Путин провел в Кремле церемонию награждения чемпионов Паралимпийских игр в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

11 сентября глава государства подписал указ о присуждении государственных наград медалистам Паралимпиады. Пловец Денис Тарасов получил из рук Путина орден Почета, а остальные атлеты была награждены орденами Дружбы.

Сборная России заняла четвертое место в итоговом медальном зачете Паралимпийских игр — 2020 в Токио. В активе 118 наград — 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых.

Летние Паралимпийские игры — 2020 проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее в ПКР назвали самые эмоциональные моменты Паралимпиады-2020.