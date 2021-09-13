Предыдущий победитель US Open Тим оценил игру Медведев — Джокович

Предыдущий победитель Открытого чемпионата США австриец Доминик Тим высказался о победе россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале нынешнего розыгрыша US Open.

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира «Большого шлема», — написал Тим в Twitter.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.