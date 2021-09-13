Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Tesla запатентовала лазерные «дворники» 07:56
Сын зарезал отца за отношения с мужчиной 07:47
Троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск 07:47
Кафельников заявил, что Медведев расшатал игру Джоковича в финале US Open 07:35
Под Новосибирском произошел разлив нефти 07:32
Сергей Зверев приехал спасать орловскую природу в костюме от Gucci 07:19
В кальдере вулкана Горелый провели концерт классической музыки 07:17
Сменившая Украину на Россию олимпийская чемпионка обратилась к Путину 07:17
Экономист заявил, что финансовой грамотности нельзя научить 07:11
Россияне заинтересовались соковыжималками на фоне высокого урожая яблок 07:01
Бесплатная ставка 1000 р.

Предыдущий победитель US Open Тим оценил игру Медведев — Джокович

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports/Reuters

Предыдущий победитель Открытого чемпионата США австриец Доминик Тим высказался о победе россиянина Даниила Медведева над сербом Новаком Джоковичем в финале нынешнего розыгрыша US Open.

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира «Большого шлема», — написал Тим в Twitter.

Встреча между первой и второй ракетками мира завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы здесь! Помогите!» В Иркутской области разбился пассажирский самолет
Четыре человека погибли, 12 пострадали в результате катастрофы самолета L-410
Экономическая помощь в обмен на военную базу на Красном море
В Судане рассказали, на каких условиях готовы разместить базу ВМФ
«Афганцев, сотрудничавших с США, через два-три месяца тихонько уничтожат»
Интервью Франца Клинцевича о последствиях выхода США из Афганистана
Экономист заявил, что финансовой грамотности нельзя научить
Найден черный ящик разбившегося в Иркутской области самолета
В России проведут эксперимент с учительскими зарплатами
Сергей Зверев приехал спасать орловскую природу в костюме от Gucci
Новости и материалы
Tesla запатентовала лазерные «дворники»
Сын зарезал отца за отношения с мужчиной
Троих пострадавших при крушении L-410 эвакуируют в Иркутск
Кафельников заявил, что Медведев расшатал игру Джоковича в финале US Open
Под Новосибирском произошел разлив нефти
В кальдере вулкана Горелый провели концерт классической музыки
Сменившая Украину на Россию олимпийская чемпионка обратилась к Путину
Россияне заинтересовались соковыжималками на фоне высокого урожая яблок
Медведев рассказал о сложностях в концовке финала US Open
Минпромторг раскритиковал законопроект о расширенной ответственности производителей
До +25°С ожидается в Московском регионе
Ученые попытаются управлять молниями с помощью гигантского лазера
Ферстаппена заподозрили в осознанном намерении пойти на аварию с Хэмилтоном
Дачникам рассказали, кому не нужно платить налог на продажу овощей
Мать-одиночка с Ямала отсудила 100 тыс. рублей за травлю по национальному признаку
Кафельников отреагировал на победу Медведева на US Open
Россияне расхотели уезжать
Бибер стал триумфатором премии MTV Video Music Awards
Все новости
«Встречаться, чтобы обсудить что?»
В Киеве назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
Дуда не принял Меркель. СМИ выясняют, кто кого обидел
В Варшаве и Берлине спорят о причинах отмены встречи канцлера ФРГ с президентом Польши
Почему в Праге задержали участника «Крымской весны»
В Чехии по запросу Украины задержали россиянина Франчетти
«Там, где француз начинает паниковать, русский реагирует спокойно»
Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, что им нравится на новой родине
«Украина не так зависима от США, как был Афганистан»
Зеленский заявил, что Байден поддерживает членство Украины в НАТО
«Стать действительно Союзным государством»
Песков пояснил смысл интеграции России и Белоруссии
Кадры с места крушения самолета L-410 под Иркутском
Угрозы Моргенштерну, первая песня МакSим после комы, прощание с Бельмондо
Главное из мира шоу-бизнеса и культуры за неделю
«Россия пытается влиять на Европу и это грозит Украине»
Волкер: давление через «Северный поток — 2» приведет к санкциям против Москвы
Начали издалека: открыт первый участок велодороги Москва — Петербург
Абрамович и глава Подмосковья запустили пилотный участок маршрута «Вело 1» в Дмитрове
Китайский Qashqai нацелили на японские кроссоверы
Автокомпания Wuling выводит на мировые рынки кроссовер Xingchen
На Украине предложили отказаться от кириллицы
Секретарь СНБО Украины поддержал идею перехода на латиницу
«Командир от управления самоустранился». Как десант СССР оказался в Иране
«Газета.Ru» впервые публикует отчеты о применении десанта советскими войсками в Афганистане
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях