Даниил Медведев стал шестым россиянином, выигравшим турнир «Большого шлема».

В финале Открытого чемпионата США теннисист одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляции матча.

Прежде турниры «Большого шлема» выиграли Евгений Кафельников («Ролан Гаррос» — 1996, Australian Open — 1999), Марат Сафин (US Open — 2000, Australian Open — 2005), Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос» — 2004), Мария Шарапова (Уимблдон-2004, US Open — 2006, Australian Open — 2008, «Ролан Гаррос» — 2012 и 2014) и Светлана Кузнецова (US Open — 2004, «Ролан Гаррос» — 2009).

Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Для российского теннисиста это первая победа в финале турниров «Большого шлема». Прежде Медведев проиграл две решающие встречи. В финале Открытого чемпионата Австралии 2021 года он уступил именно сербу.

Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

US Open стартовал в Нью-Йорке 30 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн.

Ранее Джокович обратился к Медведеву после поражения на US Open.