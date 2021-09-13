Медведев выиграл два сета в финале US Open против Джоковича

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл два сета во встрече финала Открытого чемпионата США против серба Новака Джоковича.

Первая и вторая партии завершились победой россиянина со счетом 6:4. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляции матча, который проходит в Нью-Йорке.

В случае победы на US Open Джокович соберет календарный «Большой шлем». В последний раз в Открытой эре (с 1968 года) это удалось сделать представителю Австралии Роду Лэйверу в 1969 году.

Для российского теннисиста этот финал стал третьим в карьере на турнирах «Большого шлема». Прежде Медведеву не удавалось одержать в них победу.

Общий призовой фонд турнира составляет $57,5 млн. В прошлом году триумфатором US Open стал представитель Австралии Доминик Тим. В финале он обыграл Александра Зверева со счетом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).

Ранее сообщалось, что Вторая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что годовщина свадьбы придаст ему дополнительной мотивации в финальном матче Открытого чемпионата США против представителя Сербии Новака Джоковича.