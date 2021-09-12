Аршавин — о возможной победе «Сочи» в РПЛ: они своего брата все равно пропустят вперед

Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможной победе «Сочи» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Может ли «Сочи» стать чемпионом? Да нет, конечно. Они своего брата все равно пропустят вперед», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

12 сентября черноморский клуб в матче чемпионата России обыграл «Уфу» со счетом 3:1. В составе сочинцев отличились Матео Кассьерра, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. За уфимцев отличился Гамид Агаларов.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает третье место, набрав 15 очков. Черноморцы отстают от петербургского «Зенита», который лидирует в чемпионате, на два очка.

В следующем туре «Сочи» встретится с московским «Динамо». Игра пройдет 19 сентября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Ранее московский «Локомотив» переиграл самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Франсуа Камано. 9 сентября форвард «железнодорожников» смог покинуть расположение сборной Гвинеи после того, как в стране произошел военный переворот.