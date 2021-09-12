Наставник ЦСКА Березуцкий рассказал, почему армейцы не смогли обыграть тульский «Арсенал»

Наставник московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвел итоги матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейцами и тульским «Арсеналом», передает «Чемпионат.com».

«Это была игра после сборных. Такие матчи всегда непростые. Тяжело быть довольным результатом и игрой. Потеря концентрации очень сказалась», — сказал Березуцкий.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

На пятой минуте отличился игрок ЦСКА Игорь Дивеев. В середине второго тайма хозяева вышли вперед благодаря голам Евгения Маркова и Ивана Новосельцева. На 74-й минуте игры счет сравнял Федор Чалов.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с десятью очками располагается на шестом месте турнирной таблицы первенства. «Арсенал», набравший пять баллов, занимает предпоследнее, 15-е место.

В следующем туре ЦСКА сыграет с московским «Спартаком», а «Арсенал» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».