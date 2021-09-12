Путин раскритиковал судей соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин высказался о судействе в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», — заявил президент России. Кадры беседы были показаны на телеканале «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин отметил, что судьи долго выставляли оценки после выступления спортсменок.

«Обычно счет идет 1,5-2 минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут 6 минут высчитывали. Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают!

Ну ничего, мы крепче будем!» — сказал Путин.

11 сентября глава государства провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград прошла в Екатерининском зале Кремля.

Победу на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили. Олимпийский комитет России (ОКР) отправил в FIG запрос с просьбой рассмотреть вопрос судейства на Играх.

19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства. На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок.

Позднее первый вице-президент FIG Василий Титов направил дополнительный протест по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике.

Ранее Путин заявил, что Россия сохранила лидерство в художественной гимнастике.