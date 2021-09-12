Мостовой рассказал, в чем заключается проблема Витории в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе московского «Спартака» над «Химками» (3:1) в седьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Проблема у главного тренера «Спартака» Руя Витории заключается в том, что он не знал, кого ставить, кого не ставить, потому что они в предсезонном турнире разорвали всех.

Он не понимал, есть десять игроков в атаке, все забивают по два-три мяча. В первых турах «Спартак» не играл одним и тем же составом, поэтому он не мог понять», — приводит слова Мостового ТАСС.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе московского «Спартака» над «Химками».

После этой победы подопечные Руя Витории набрали десять очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Спартак» (Москва) — «Химки» — 3:1.

Голы: 1:0 — Айртон, 25; 2:0 — Промес, 48; 3:0 — Понсе, 68; 3:1 — Глушаков, 89.