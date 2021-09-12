Экс-игрок сборной Германии: не знаю, как бы отреагировал на вопрос об ориентации

Бывший форвард сборной Германии Какау рассказал, как в Европе отреагировали бы на вопросы Заремы Салиховой, спросившей экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско, гей ли он.

«Каковы шансы красно-белых на выход из группы с «Легией», «Лестером» и «Наполи»? Раньше в клубе работал мой добрый друг Андреас Хинкель в паре с Доменико Тедеско. Если бы они остались, шансов было бы больше.

Зарема Салихова спросила у Тедеско, не является ли он геем? Это неподходящие вопросы, чтобы задавать их тренеру. Хотя, может, в России так и бывает. Даже не знаю, как бы я отреагировал, если бы она спросила об этом меня», — приводит слова Какао «РБ Спорт».

Тедеско покинул «Спартак» после сезона-2020/21. Под его руководством красно-белые заняли второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он возглавлял команду с 2019 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Андреас Хинкель, который входил в штаб наставника московского клуба Доменико Тедеско, рассказал, что вынудило специалиста покинуть клуб

Столичный клуб стартует в Лиге Европы с домашнего матча с «Легией», который состоится 15 сентября в 17.30 (мск).