Русская синхронистка Ромашина объяснила свое необычное прозвище

Русская синхронистка Светлана Ромашина объяснила свое необычное прозвище, которое приклеилось к ней после интервью главного тренера.

«В одном интервью наш главный тренер Татьяна Покровская сказала, что у меня демонический характер. Не знаю, как он проявляется, но после этого в команде ко мне приклеилось прозвище Демонесса.

Полагаю, это из-за сильного характера: не привыкла отступать, в меру упертая, достаточно вредная, хотя после рождения ребенка изменилась», — приводит слова спортсменки PeopleTalk.

Ромашина, говоря об изменениях, заявила, что это выражается в смене приоритетов, теперь она где-то идет на компромисс, может промолчать (хотя, это не всегда получается), ее внутреннее «я» стало мягче.

«Так и уживается моя сентиментальная личность с Демонессой», — добавила россиянка.

Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка.

11 сентября президент России Владимир Путин провел встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград состоялась в Екатерининском зале Кремля.

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