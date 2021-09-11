«Зенит» переиграл «Ахмат» в матче 7-го тура РПЛ

Петербургский «Зенит» оказался сильнее грозненского «Ахмата» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» при максимальной заполняемости трибун в 30% от общей вместимости и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Вендел, Александр Ерохин и Малком.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Мохамед Конате.
После этой победы подопечные Сергея Семака набрали 17 очков и вернулись на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
У грозненцев после семи игр в активе девять баллов, команда располагается на восьмом месте.
Ранее стали известны стартовые составы московского «Спартака» и подмосковных «Химок» на матч седьмого тура РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:1.
Голы: 1:0 — Вендел, 9; 2:0 — Ерохин, 33; 2:1 — Конате, 51; 3:1 — Малком, 83.