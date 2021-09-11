«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» и вышел в лидеры РПЛ

Московский «Локомотив» переиграл самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Франсуа Камано. 9 сентября форвард «железнодорожников» смог покинуть расположение сборной Гвинеи после того, как в стране произошел военный переворот.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» набрали 15 очков и вышли в лидеры турнирной таблицы первенства. При этом у идущих следом петербургского «Зенита» (14 баллов), московского «Динамо» (13) и «Сочи» (12) есть игра в запасе. «Крылья Советов» с семью очками занимают 11-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» на выезде встретится с екатеринбургским «Уралом», а «Крылья Советов» примут «Ростов».

Ранее футболист «Локомотива» пожаловался, что у него отобрали право играть в футбол.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0

Голы: 1:0 — Камано, 59; 2:0 — Камано, 80.