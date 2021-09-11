Путин вручил государственные награды олимпийским чемпионам Токио

Президент России Владимир Путин заявил, что победители летних Олимпийских игр — 2020 в Токио являются гордостью страны.

«Дорогие друзья, смотрю в зал — вы все такие мощные, красивые, изящные, молодые, успешные и вроде бы было бы этого достаточно, но вы еще и умные, продвинутые во всех отношениях. Мне было очень приятно слышать, когда вы говорили о стране, о Родине», — сказал Путин.

«Я, когда выступал в начале, сказал серьезные слова: вы гордость России. Хочу подтвердить это еще раз. Так и есть», — отметил президент.

Также глава государства вручил олимпийским чемпионам государственные награды. Все победители Игр, а также серебряный призер по художественной гимнастике Дина Аверина были награждены орденом Дружбы.

Орден Александра Невского был вручен синхронисткам Александре Пацкевич, Светлане Ромашиной и Алле Шишкиной. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, а также борец Абдулрашид Садулаев.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Путин оценил выступление российских синхронисток на Олимпиаде.