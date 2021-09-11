В Фонде поддержки олимпийцев рассказали о перепродаже подаренных машин

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев Александр Катушев заявил, что только 6% олимпийцев продали свои автомобили, которые были подарены за успехи на Играх.

«Многие, продавая машины, такие случаи нам известны, жертвуют деньги на благотворительность. По нашим данным — мы их постоянно собираем — о том, что олимпийцы продают машины, чаще говорят, чем это происходит на самом деле», — цитирует Куташева РИА «Новости».

Функционер отметил, что по закону о благотворительности Фонд не имеет права указывать, как распоряжаться автомобилями спортсменам.

11 сентября президент России Владимир Путин проведет встречу с российскими спортсменами, завоевавшими медали на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио. Церемония вручения наград состоится в Екатерининском зале Кремля.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

По итогам соревнований россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Ранее Путин назвал достойным выступление россиян на Олимпиаде и Паралимпиаде.