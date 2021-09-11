Экс-игрок «Барселоны» Глеб: Головин может перейти в каталонский клуб

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб верит в то, что российский хавбек «Монако» Александр Головин когда-нибудь перейдет в каталонский клуб.

«А почему нет? У него большой талант. Уверен, что ему предлагали в России огромные деньги, но он отказался и решился пробовать себя в Европе», — приводит слова белоруса «СЭ».

Также Глеб заметил, что эта уже не та «Барселона», которая была раньше. В сегодняшнюю можно попасть. Он считает, что у той команды, за которую он выступал, не было конкурентов.

Белорусский футболист выступал за каталонский клуб с 2008 по 2011 год.

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Александр Глеб прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).