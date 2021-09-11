Чемпион мира заявил, что согласился бы стать спортивным директором «Спартака»

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци ответил на вопрос о потенциальной работе в столичном «Спартаке».

«Красно-белые ищут спортивного директора? Если бы мне предложили, то без проблем согласился бы, почему бы и нет? Однако пока меня никто не звал — так что рано однозначно что-то говорить», — цитирует итальянца «Матч ТВ».

Напомним, 10 августа «Спартак» уступил в Лиссабоне «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов. После первого матча с португальцами (0:2) спортивный директор клуба Дмитрий Попов объявил о своей отставке, отметив, что у него есть разногласия по работе с владельцем клуба Леонидом Федуном и что он «устал подвергаться постоянным публичным унижениям» со стороны его супруги Заремы Салиховой. Федун в ответ заявил, что Попов совершил не мужской поступок, а Зарема назвала его действия истерикой.

Матерацци — чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. Пятикратный чемпион Италии, трехкратный обладатель Кубка Италии.

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