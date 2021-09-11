Уткин — о словах Путина про лимит на легионеров: вот и все, мы не отменим его

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«У меня всегда в подобных случаях, когда, например, президент страны говорит о футболе, возникает только один вопрос.

Вот сейчас он выступил по теме, в которой я сам ориентируюсь довольно неплохо. А в других случаях, что, уровень компетенции и экспертизы такой же? Выше? Ниже?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.