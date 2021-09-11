Губерниев — о словах Путина про лимит в РПЛ: реформами занимается не Кремль, а РФС

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вопросы реформ отечественного футбола необходимо решать комплексно. Тема отмены лимита на легионеров — важная составляющая часть, однако она неединственная.

Необходимо принимать во внимание, что у нас произойдет при отмене лимита с детско-юношескими спортивными школами, молодежными командами, с подготовкой резерва и так далее. Нужно сделать все возможное, чтобы сильные крепкие игроки не терялись, а были в состоянии составить конкуренцию легионерам», — приводит слова комментатора Sport24.

Губерниев подчеркнул, что мнение президента влияет на процессы, которые происходят в стране. Однако, как он считает, реформами отечественного футбола занимается не Кремль, а РФС.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.