Кафельников — о словах Путина про лимит на легионеров: он некомпетентен в вопросах спорта

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если после слов Путина лимит на легионеров не отменят — наш футбол еще лет 100 будет в заднице и еще столько же мы не будем играть на Олимпийских играх.

У нас вся страна в переобуваниях, так что не удивлюсь, если сейчас руководители РФС поменяют свое мнение. Из-за таких некомпетентных действий некоторых людей мы все глубже и глубже себя закапываем.

Глава государства не должен влиять на решения в футболе — он некомпетентен в вопросах спорта, при всем моем уважении к нему», — цитирует экс-теннисиста Sport24.

Кафельников подчеркнул, что Российский футбольный союз (РФС) не должен слушаться Путина в этом вопросе. Однако в РФС, по его мнению, также сидят некомпетентные люди, которые не переживают за отечественный футбол

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.