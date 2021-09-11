Агент заявил, что слова Путина про легионеров в РПЛ неправильно преподнесли

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о словах президента России Владимира Путина по поводу лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Слова президента преподнесли так, как будто он против отмены лимита на легионеров. Владимир Владимирович не говорил конкретно про отмену лимита на легионеров. Путин сказал, чтобы во внутренних чемпионатах были отечественные футболисты, баскетболисты и спортсмены в других видах спорта.

Возьмем Армению — практически в каждой команде большинство армян и тоже нет ограничений. В Молдавии год назад только отменили лимит, уже «Шериф» в Лиге чемпионов. Даже в Украине нет ограничений в заявке на легионеров и их сборная до 20 лет два года назад победила на чемпионате мира», — приводит слова агента «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступил против отмены лимита на легионеров в российском футболе.

Сейчас в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

13 июля Российский футбольный союз (РФС) представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны при участии нидерландской компании Hypercube, которая, согласно статистике, привела к росту посещаемости матчей и увеличению конкурентной борьбы в бельгийском и голландском чемпионатах.

23 августа глава РФС Александр Дюков заявил, что организация предложила клубам отказаться от лимита на иностранных игроков. Представители 12 из 16 клубов выступили против полной отмены лимита. Большинство руководителей команд РПЛ выступило за формат лимита «10+15», при котором в заявке каждой команды может быть не больше десяти иностранцев. При этом их количество на поле не ограничено.