Экс-игрок сборной Белоруссии раскритиковал Россию за выступление на Евро-2020

Экс-игрок сборной Белоруссии Александр Глеб высказался о выступлении сборной России на Евро-2020, передает Sport24.

«Это был мрак. Никакого футбола и близко не было. Ничем мне сборная России не запомнилась. Чем запомнился Дзюба? В российском чемпионате Дзюба хорош, а на европейской арене… Это другой уровень», — сказал Глеб.

Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее место в своей группе после победы над финнами (1:0) и двух крупных поражений от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). На домашнем чемпионате мира, который прошел в 2018 году, россияне дошли до 1/4 финала.

Под руководством Валерия Карпина, который сменил на посту тренера Станислава Черчесова, национальная команда провела три матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре. До этого в Москве команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), а на выезде одержала победу над Кипром (2:0).

Ранее генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал результаты сентябрьских матчей сборной России.