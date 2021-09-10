ФИФА расследует инцидент с расизмом во время матча Англия — Польша

Футбольная ассоциация Англии (FA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за расистского инцидента, который произошел во время матча отбора на ЧМ-2022 Польша — Англия (1:1). Об этом сообщает Daily Mail.

В жалобе отмечается, что в первом тайме польский игрок Камил Глик ущипнул за шею защитника англичан Кайла Уокера. В перерыве встречи два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме. В результате делегат от ФИФА записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование.

Сборная Польши отрицает обвинения, заявив, что не считает действия своего игрока расистскими. Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски посчитал, что Глик бы не стал делать такое.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в активе 16 очков в шести матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку замыкает Польша.

Ранее сборная Англии впервые за 25 лет не сделала ни одной замены в матче.