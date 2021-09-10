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Сборная Англии обвинила польского игрока в расизме из-за щипка игрока

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Reuters

Сборная Англии обвинила футболиста сборной Польши Камиля Глика в том, что он ущипнул английского игрока в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, англичане остались недовольны тем, что в первом тайме Глик ущипнул за шею защитника англичан Кайла Уокера. В перерыве встречи два представителя Футбольной ассоциации Англии обвинили Глика в расизме. В результате делегат от ФИФА записал показания стороны обвинителя и инициировал расследование.

Сборная Польши отрицает обвинения, заявив, что не считает действия своего игрока расистскими. Менеджер сборной Польши Якуб Квятковски посчитал, что Глик бы не стал делать такое.

Сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, имея в активе 16 очков в шести матчах. На втором месте расположилась национальная команда Албании. Тройку замыкает Польша.

Ранее фанаты сборной Польши освистали футболистов команды Англии за то, что они в поддержку движения Black Lives Matter встали на колено перед началом матча.

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