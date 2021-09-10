Экс-президент «Спартака»: как Кокорин вообще может говорить о вкусе водки?

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина о том, что он предпочитает пиво водке.

«Меня удивляет, как профессиональный спортсмен может говорить о том, любит или не любит он водку. Как он вообще может говорить о вкусе водки? На мой взгляд, до завершения профессиональной карьеры эта вещь спортсмену вообще не должна быть знакома. Даже пиво, если ты претендуешь на роль звезды и получаешь деньги, которые исчисляются миллионами, нельзя употреблять.

Никакого пива, никакого вина, никакого кальяна быть не должно. Даже стоять рядом с этим нельзя. Все это расслабляет, отвлекает и снижает твой профессиональный функционал», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

Футболист перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Также россиянин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

Ранее Кокорин рассказал о своих алкогольных предпочтениях.